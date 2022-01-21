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Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине
Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал CNN более аккуратно подходить к фактам. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:59
2022-01-21T15:59
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал CNN более аккуратно подходить к фактам."СNN я призываю более аккуратно подходить к фактам еще раз", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отвечая на вопрос канала об эскалации на Украине.Лавров также призвал Госдепартамент США "методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации и аккуратности в изложении фактов".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия
15:59 21.01.2022
 
Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине

Глава МИД Лавров призвал CNN быть аккуратнее с фактами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал CNN более аккуратно подходить к фактам.
"СNN я призываю более аккуратно подходить к фактам еще раз", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отвечая на вопрос канала об эскалации на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
14:50
Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине
Лавров также призвал Госдепартамент США "методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации и аккуратности в изложении фактов".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
03:13
На Украине предсказали реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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