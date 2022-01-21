https://ria.ru/20220121/lavrov-1768936491.html

Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине

Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров обратился к журналисту CNN, отвечая на вопрос об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал CNN более аккуратно подходить к фактам. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:59

2022-01-21T15:59

2022-01-21T15:59

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энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал CNN более аккуратно подходить к фактам."СNN я призываю более аккуратно подходить к фактам еще раз", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отвечая на вопрос канала об эскалации на Украине.Лавров также призвал Госдепартамент США "методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации и аккуратности в изложении фактов".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия