https://ria.ru/20220121/lavrov-1768926746.html

Лавров выразил сожаление поведением Запада

Лавров выразил сожаление поведением Запада - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров выразил сожаление поведением Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление поведением Запада, где "взрослые люди меряются, кто круче", а не думают о том, чтобы сделать мир... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:22

2022-01-21T15:22

2022-01-21T16:19

сергей лавров

украина

сша

нато

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление поведением Запада, где "взрослые люди меряются, кто круче", а не думают о том, чтобы сделать мир безопасным."Я откровенно сегодня говорил на переговорах с Энтони Блинкеном об этом. Печально, что взрослые люди занимаются таким - кто круче, у кого больше не знаю чего. Если бы мы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз - терроризм, наркотрафик, здоровье людей, которое подвергается жутким опасностям в связи с пандемией", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Вот чем надо заниматься, а вместо этого мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это, мы не претендуем на зоны влияния, но что делает НАТО по отношению к Украине - однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил министр.

https://ria.ru/20220121/lavrov-1768936491.html

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сергей лавров, украина, сша, нато, энтони блинкен