15:22 21.01.2022 (обновлено: 16:19 21.01.2022)
Лавров выразил сожаление поведением Запада
Глава МИД Лавров: взрослые люди меряются, кто круче, а надо думать о безопасности мира
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление поведением Запада, где "взрослые люди меряются, кто круче", а не думают о том, чтобы сделать мир безопасным.
"Я откровенно сегодня говорил на переговорах с Энтони Блинкеном об этом. Печально, что взрослые люди занимаются таким - кто круче, у кого больше не знаю чего. Если бы мы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз - терроризм, наркотрафик, здоровье людей, которое подвергается жутким опасностям в связи с пандемией", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Вот чем надо заниматься, а вместо этого мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствует Зеленский и его режим. Неправильно это, мы не претендуем на зоны влияния, но что делает НАТО по отношению к Украине - однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил министр.