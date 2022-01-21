https://ria.ru/20220121/lavrov-1768924825.html

Блинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине, заявил Лавров

Блинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине, заявил Лавров

США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:15

2022-01-21T15:15

2022-01-21T15:50

в мире

украина

сергей лавров

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_48b0db8cbd10beaeb3cf51106bd1bd94.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ, вместе с тем я почти уверен, что в письменном ответе США будет пассаж про Украину, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Я почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - отметил Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768926830.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, энтони блинкен, россия