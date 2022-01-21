15:15 21.01.2022 (обновлено: 15:50 21.01.2022)
Блинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Блинкен не обосновал позицию о российской "угрозе" Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ, вместе с тем я почти уверен, что в письменном ответе США будет пассаж про Украину, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит. Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - отметил Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.