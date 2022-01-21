https://ria.ru/20220121/lavrov-1768921895.html
Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину
Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:06
2022-01-21T15:06
2022-01-21T15:25
в мире
киев
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился."Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США.
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в мире, киев, ситуация в днр и лнр
15:06 21.01.2022 (обновлено: 15:25 21.01.2022)
Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину
Глава МИД Лавров призвал госсекретаря Блинкена повлиять на Украину