https://ria.ru/20220121/lavrov-1768921895.html

Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину

Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров призвал Блинкена повлиять на Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:06

2022-01-21T15:06

2022-01-21T15:25

в мире

киев

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился."Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

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в мире, киев, ситуация в днр и лнр