https://ria.ru/20220121/lavrov-1768920536.html
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Лавров
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Лавров
РФ не собирается нападать на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:01
2022-01-21T15:01
2022-01-21T15:11
украина
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. РФ не собирается нападать на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так ", - сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html
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украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен
15:01 21.01.2022 (обновлено: 15:11 21.01.2022)
Россия не собирается нападать на Украину, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не собирается нападать на Украину