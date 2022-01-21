https://ria.ru/20220121/lavrov-1768919899.html

Россия никогда не угрожала украинскому народу, заявил Лавров

Россия никогда не угрожала украинскому народу, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Россия никогда не угрожала украинскому народу, заявил Лавров

Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:58

2022-01-21T14:58

2022-01-21T15:19

россия

в мире

украина

сша

владимир зеленский

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Россия никогда и нигде не угрожала украинскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы упомянули заявление о том, что Украина не представляет никакой угрозы России. Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом нашей позиции, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский публично призвал "убираться в Россию" тех сограждан, кто чувствует себя русским, и назвал отбросами тех, кто противостоит "государственному терроризму со стороны киевского режима" в Донбассе."Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, - это еще большой вопрос", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

россия

украина

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россия, в мире, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, энтони блинкен