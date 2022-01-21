https://ria.ru/20220121/lavrov-1768919036.html

Лавров: Россия уже слышала устную реакцию США на переговоры по безопасности

Лавров: Россия уже слышала устную реакцию США на переговоры по безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров: Россия уже слышала устную реакцию США на переговоры по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеным Россия уже слышала первую устную реакцию от США на предыдущие... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:54

2022-01-21T14:54

2022-01-21T15:08

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеным Россия уже слышала первую устную реакцию от США на предыдущие консультации по гарантиям безопасности."А мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех двух форматах (НАТО, ОБСЕ) на уровне наших заместителей, и реакция, как в общем-то американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, реакция была предварительной, нас об этом предупредили, она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес",- сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

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в мире, сша, россия, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе