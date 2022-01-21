Двоих жителей Кущевской заподозрили в убийстве, разбоях и похищениях
Двоих жителей станицы Кущевская заподозрили в убийстве, разбоях и похищениях
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
Дорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Два молодых жителя станицы Кущевская задержаны на Кубани: они подозреваются в избиении мужчины палками до смерти, разбое, похищении людей и угоне авто, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В начале января в Кущевской было обнаружено тело 49-летнего местного жителя "с признаками насильственной смерти". "Была установлена причастность к совершению данного преступления 18- и 19-летнего местных жителей. Со слов подозреваемых, …у 19-летнего фигуранта на бытовой почве произошел конфликт с хозяином домовладения. В ходе ссоры оба фигуранта нанесли оппоненту не менее четырех ударов деревянными палками по различным частям тела, в том числе в область головы, от которых потерпевший скончался", - говорится в сообщении. После этого подозреваемые отволокли тело на пустырь и скрылись, уточняет пресс-служба.
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"В ходе производства следственных действий установлена причастность на тот момент несовершеннолетних фигурантов к разбойному нападению в мае 2020 года на мать и дочь, проживающих по улице Центральной в станице Кущевской, их похищению и угону их автомобиля", - добавляется в релизе.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а подозреваемые изолированы от общества.
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Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в 2014 году в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Один из ключевых членов группировки Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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