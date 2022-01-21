https://ria.ru/20220121/kursy-1768861462.html

В ГД предложили организовать находящимся на карантине курсы допобразования

В ГД предложили организовать находящимся на карантине курсы допобразования - РИА Новости, 21.01.2022

В ГД предложили организовать находящимся на карантине курсы допобразования

Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) обратился к министру науки Валерию Фалькову с предложением... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:48

2022-01-21T10:48

2022-01-21T11:08

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) обратился к министру науки Валерию Фалькову с предложением предоставить возможность находящимся на карантине в связи с коронавирусом людям проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате, сообщила пресс-служба фракции единороссов."Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", - указал Мажуга в письме Фалькову.По его мнению, такая мера позволит поддержать россиян в непростой период, повысит популярность высшей школы в стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширения кругозора, для людей разных возрастных групп.Также парламентарий отметил, что наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и другие."К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. После их окончания слушатели получают сертификат", - добавил Мажуга, предложив размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах.

https://ria.ru/20210601/kuznetsova-1735082011.html

https://ria.ru/20210921/obrazovanie-1751082625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мажуга