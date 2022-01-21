10:48 21.01.2022 (обновлено: 11:08 21.01.2022)
В ГД предложили организовать находящимся на карантине курсы допобразования
Депутат Мажуга предложил организовать для находящихся на карантине курсы допобразования
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (ЕР) обратился к министру науки Валерию Фалькову с предложением предоставить возможность находящимся на карантине в связи с коронавирусом людям проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате, сообщила пресс-служба фракции единороссов.
"Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", - указал Мажуга в письме Фалькову.
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По его мнению, такая мера позволит поддержать россиян в непростой период, повысит популярность высшей школы в стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширения кругозора, для людей разных возрастных групп.
Также парламентарий отметил, что наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и другие.
"К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. После их окончания слушатели получают сертификат", - добавил Мажуга, предложив размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах.
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