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Курс доллара обновил максимум 2022 года
Курс доллара обновил максимум 2022 года - РИА Новости, 21.01.2022
Курс доллара обновил максимум 2022 года
Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:34
2022-01-21T19:34
2022-01-21T20:49
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи.Так, доллар расчетами "завтра" на 19:45 (мск) растет на 62 копейки, до 77,30 рубля. Курс евро — на 96 копеек, до 87,67 рубля.Чуть ранее в пятницу курс доллара обновил максимум с прошлого апреля, подскочив до 77,50 рубля. Стоимость нефти марки Brent снижается в рамках коррекции, сейчас — на 0,4 процента, до 88 долларов за баррель. Снижаются и большинство западных фондовых рынков.
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РИА Новости
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экономика, рубль, доллар, евро, московская биржа, динамика курсов валют, россия
19:34 21.01.2022 (обновлено: 20:49 21.01.2022)
Курс доллара обновил максимум 2022 года
Курс доллара обновил максимум 2022 года, достигнув 77,45 рубля