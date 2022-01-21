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Курс доллара обновил максимум 2022 года

Курс доллара обновил максимум 2022 года - РИА Новости, 21.01.2022

Курс доллара обновил максимум 2022 года

Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:34

2022-01-21T19:34

2022-01-21T20:49

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Курс российской валюты перед выходными усиливает падение, американская — обновляет максимум начавшегося года, следует из данных Московской биржи.Так, доллар расчетами "завтра" на 19:45 (мск) растет на 62 копейки, до 77,30 рубля. Курс евро — на 96 копеек, до 87,67 рубля.Чуть ранее в пятницу курс доллара обновил максимум с прошлого апреля, подскочив до 77,50 рубля. Стоимость нефти марки Brent снижается в рамках коррекции, сейчас — на 0,4 процента, до 88 долларов за баррель. Снижаются и большинство западных фондовых рынков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, московская биржа, динамика курсов валют, россия