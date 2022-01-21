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Рубль усилил рост по итогам переговоров Лаврова и Блинкена
Рубль усилил рост по итогам переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022
Рубль усилил рост по итогам переговоров Лаврова и Блинкена
Рубль усиливает рост к доллару и компенсировал снижение евро на фоне подведения американской стороной итогов переговоров между главами внешнеполитических... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:25
2022-01-21T16:25
2022-01-21T16:25
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энтони блинкен
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару и компенсировал снижение евро на фоне подведения американской стороной итогов переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск пятницы падал на 23 копейки, до 76,45 рубля, курс евро торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия - по 86,73 рубля. До первых новостей с переговоров доллар торговался у уровня 76,6 рубля, евро - у 86,8 рубля.Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров сказал, что сегодняшние дискуссии с Лавровым были "откровенным обменом идеями". Он также отметил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности и заявил, что озвучил Лаврову ряд идей по безопасности.
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экономика, сша, московская биржа, энтони блинкен, россия
Рубль усилил рост по итогам переговоров Лаврова и Блинкена
Рубль усилил рост после переговоров Лаврова и Блинкена, доллар торгуется по 76,45 рубля