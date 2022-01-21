https://ria.ru/20220121/kuravlev-1768868648.html

Сын Леонида Куравлева сообщил о небольшом улучшении состояния актера

Сын Леонида Куравлева сообщил о небольшом улучшении состояния актера - РИА Новости, 21.01.2022

Сын Леонида Куравлева сообщил о небольшом улучшении состояния актера

В состоянии актера Леонида Куравлева наблюдается положительная динамика, но улучшения происходят небольшими темпами, сообщил РИА Новости его сын Василий... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:17

2022-01-21T11:17

2022-01-21T12:02

коммунарка (москва)

леонид куравлев

культура

новости культуры

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В состоянии актера Леонида Куравлева наблюдается положительная динамика, но улучшения происходят небольшими темпами, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.Директор Гильдии актеров Валерия Гущина 12 января сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось."Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами", - сказал Василий Куравлев, отвечая на вопрос о самочувствии отца.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753623401.html

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коммунарка (москва), леонид куравлев, новости культуры