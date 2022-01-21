https://ria.ru/20220121/krym-1768829620.html

Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением

Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением - РИА Новости, 21.01.2022

Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением

Делавший заявления по теме "скифского золота" и называвший свою организацию представителем "интересов Крыма при ЕС" юрист Александр Молохов признал в разговоре... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T00:00

2022-01-21T00:00

2022-01-21T00:01

общество

нидерланды

бельгия

генеральная прокуратура рф

нато

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Делавший заявления по теме "скифского золота" и называвший свою организацию представителем "интересов Крыма при ЕС" юрист Александр Молохов признал в разговоре с РИА Новости, что регистрация международной ассоциации "Таврида", которую он возглавляет, была отозвана Минюстом Бельгии три года назад.Ранее пресс-служба постоянного представительства Крыма при президенте РФ сообщила, что заявление Молохова о коллекции "скифского золота", опубликованное в среду в СМИ, является его личным мнением и не отражает официальную позицию постпредства или иных государственных органов Крыма, которую он не уполномочен представлять. Молохов, частности, заявлял, что к решению вопроса о принадлежности "скифского золота", который рассматривается сейчас в суде в Нидерландах, должна подключиться Генпрокуратура РФ.При этом, как выясняется, его организация осталась без регистрации в ЕС и продолжает существовать без прав юридического лица, хотя и пытается оспорить в бельгийском суде отзыв регистрации."Я возглавляю международную ассоциацию "Таврида". Организация была зарегистрирована в феврале 2019 года в Бельгии. Наш адрес находится практически напротив штаб-квартиры НАТО. Все подтверждающие документы у нас есть", - сказал Молохов.По его словам, "общественная организация существует, действует, но не имеет прав юрлица, такое допускается не только по бельгийским законам, но и возможно в России". По его словам, судебная тяжба длится уже около трех лет.Несмотря на такие проблемы, Молохов по собственной инициативе делает заявления от имени крымских властей. В то же время, как отметили в постпредстве Крыма при президенте РФ, вопросы сферы компетенции рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма, являющейся консультативным общественным органом, согласно положению о рабочей группе уполномочен освещать в СМИ исключительно руководитель рабочей группы Анатолий Власов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.

https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html

https://ria.ru/20220119/kreml-1768533768.html

нидерланды

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россия

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общество, нидерланды, бельгия, генеральная прокуратура рф, нато, россия, александр молохов