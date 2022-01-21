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ЦБ продлил действие временного механизма поддержки кредитования МСП
ЦБ продлил действие временного механизма поддержки кредитования МСП - РИА Новости, 21.01.2022
ЦБ продлил действие временного механизма поддержки кредитования МСП
Банк России с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования малых и средних предприятий, наиболее пострадавших от... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:22
2022-01-21T12:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк России с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования малых и средних предприятий, наиболее пострадавших от дополнительных противоэпидемических мер, сообщается на сайте регулятора."Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение позволит кредитным организациям - участникам механизма удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце прошлого года из-за высокой загрузки в этот период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации.ЦБ в октябре выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца 2021 года льготного кредитования банками малых и средних предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер. В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП могли привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации "МСП" под 4% годовых на срок до полутора лет.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп, россия
12:22 21.01.2022
 
ЦБ продлил действие временного механизма поддержки кредитования МСП

ЦБ с 24 января возобновляет действие временного механизма поддержки кредитования МСП

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Банк России с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования малых и средних предприятий, наиболее пострадавших от дополнительных противоэпидемических мер, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение позволит кредитным организациям - участникам механизма удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце прошлого года из-за высокой загрузки в этот период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации.
"Банк России будет предоставлять кредиты в рамках данного механизма до 31 марта 2022 года включительно", - добавляется в сообщении.
ЦБ в октябре выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца 2021 года льготного кредитования банками малых и средних предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер. В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП могли привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации "МСП" под 4% годовых на срок до полутора лет.
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