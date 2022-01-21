https://ria.ru/20220121/koshki-1768879557.html

В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ

В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ - РИА Новости, 21.01.2022

В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено из-за запертых без еды на участке подмосковного садового товарищества десятков кошек, по... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:13

2022-01-21T12:13

2022-01-21T12:13

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151086/58/1510865871_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_be842b5b1cc18d0f2a4e2339d4f30664.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено из-за запертых без еды на участке подмосковного садового товарищества десятков кошек, по меньшей мере две из которых погибли от истощения, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По информации следствия, в хозяйственных постройках частного домовладения в СНТ "Талдом-2" до 17 января были заперты десятки кошек, которых оставили без пищи. Из-за этого погибло не менее двух животных, еще ряд оказались истощены."По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело <...> (по статье – ред.) жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220118/proisshestvie-1768394559.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)