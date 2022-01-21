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В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ
В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ - РИА Новости, 21.01.2022
В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено из-за запертых без еды на участке подмосковного садового товарищества десятков кошек, по... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:13
2022-01-21T12:13
2022-01-21T12:13
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено из-за запертых без еды на участке подмосковного садового товарищества десятков кошек, по меньшей мере две из которых погибли от истощения, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По информации следствия, в хозяйственных постройках частного домовладения в СНТ "Талдом-2" до 17 января были заперты десятки кошек, которых оставили без пищи. Из-за этого погибло не менее двух животных, еще ряд оказались истощены."По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело <...> (по статье – ред.) жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье завели дело после обнаружения кошек, запертых без еды в СНТ
Прокуратура возбудила дело из-за десятков кошек, запертых без еды в подмосковном СНТ