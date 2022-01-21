https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768977247.html

Генсек ООН предупредил о "самом cтрашном" штамме COVID-19

Генсек ООН предупредил о "самом cтрашном" штамме COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Генсек ООН предупредил о "самом cтрашном" штамме COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона". РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:39

2022-01-21T18:39

2022-01-21T20:59

распространение коронавируса

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

коронавирус covid-19

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ООН, 21 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона".Гутерреш добавил, что прекращение распространения вируса во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768856954.html

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19