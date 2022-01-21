18:39 21.01.2022 (обновлено: 20:59 21.01.2022)
Генсек ООН предупредил о "самом cтрашном" штамме COVID-19
Генсек ООН Гутерреш: следующий штамм COVID-19 может быть хуже "омикрона"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 21 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона".
"Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. "Омикрон" — это еще одно предупреждение", — заявил он на заседании Генассамблеи, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.
Гутерреш добавил, что прекращение распространения вируса во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.