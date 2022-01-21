https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768964130.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 66,6%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 66,6% - РИА Новости, 21.01.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 66,6%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 66,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:48
2022-01-21T17:48
2022-01-21T17:56
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 66,6%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 21 января коллективный иммунитет 66,6%", - сообщается на сайте в разделе о столице.При этом в конце декабря 2021 года коллективный иммунитет составлял 71,4%.Полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6 583 886 человек, первым компонентом привились 6 948 074 человек.
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москва, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:48 21.01.2022 (обновлено: 17:56 21.01.2022)
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 66,6%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 66,6%