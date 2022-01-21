https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768953972.html

Экс-президент Польши заразился коронавирусом

Экс-президент Польши заразился коронавирусом - РИА Новости, 21.01.2022

Экс-президент Польши заразился коронавирусом

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что заражен коронавирусом и чувствует себя плохо. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:07

2022-01-21T17:07

2022-01-21T17:21

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ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что заражен коронавирусом и чувствует себя плохо."Поверить не могу!!!! Я три раза привит. Взяты три мазка. Я заражен", - написал Валенса в своем аккаунте в Facebook. - Головная боль. Я не могу согреть свое тело. Я ничего не могу поделать, я не чувствую своего тела".Валенсе 78 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности сахарным диабетом. В прошлом году он перенес операцию на сердце.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768408871.html

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в мире, общество, польша, здоровье - общество, коронавирус covid-19