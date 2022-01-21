https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768949364.html
Свердловские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких
Свердловские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 21.01.2022
Свердловские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких
Врачи городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге спасли мужчину со стопроцентным поражением легких, рассказал представитель департамента информполитики РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:49
2022-01-21T16:49
2022-01-21T17:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Врачи городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге спасли мужчину со стопроцентным поражением легких, рассказал представитель департамента информполитики Свердловской области в ведомственном телеграм-канале."В октябре прошлого года в больницу на машине скорой помощи доставили пациента в тяжелом состоянии с жалобами на затрудненное дыхание и всеми признаками COVID-19. Болезнь развивалась стремительно. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента прогрессивно ухудшалось", — говорится в сообщении.Больного перевели в реанимацию. Более 40 дней мужчина находился в палате интенсивной терапии на высокопоточной кислородной поддержке."Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдет меня стороной или переболею в легкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Помню, как очнулся, не понимая, что происходит, вокруг незнакомая обстановка. Подошел врач, как я узнал позже, это был Олег Волков. Он успокоил меня, сказал: "Держись". Очень благодарен ему и медсестрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, что не успел поставить прививку", — приводятся в сообщении слова пациента.Департамент уточняет, что пневмония — это не единственное, к чему приводит коронавирусная инфекция. Помимо физического воздействия, на фоне COVID-19 развиваются и психическая нестабильность, подавленное состояние, апатия."У пациентов, которые длительно находятся в реанимации, развивается дефицит веса, тяжелая астения – повышенная утомляемость с крайней неустойчивостью настроения, снижается мышечная масса, часто возникает депрессия. Для восстановления очень важна поддержка близких, забота со стороны родных и уход", — цитирует департамент слова врача-реаниматолога ГКБ № 14 Олега Волкова.Благодаря своевременно принятым реанимационным мерам и слаженной работе медицинского персонала мужчина справился с болезнью, его уже выписали домой.По последним данным оперативного штаба региона, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 208 804. Число выписанных достигло 183 941. Летальных случаев всего зарегистрировано 9 842.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768339545.html
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общество, екатеринбург, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 21.01.2022 (обновлено: 17:30 21.01.2022)
Свердловские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких
Свердловские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких при COVID-19
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв — РИА Новости.
Врачи городской клинической больницы № 14 в Екатеринбурге спасли мужчину со стопроцентным поражением легких, рассказал представитель департамента информполитики Свердловской области в ведомственном телеграм-канале
.
"В октябре прошлого года в больницу на машине скорой помощи доставили пациента в тяжелом состоянии с жалобами на затрудненное дыхание и всеми признаками COVID-19. Болезнь развивалась стремительно. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента прогрессивно ухудшалось", — говорится в сообщении.
Больного перевели в реанимацию. Более 40 дней мужчина находился в палате интенсивной терапии на высокопоточной кислородной поддержке.
"Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдет меня стороной или переболею в легкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Помню, как очнулся, не понимая, что происходит, вокруг незнакомая обстановка. Подошел врач, как я узнал позже, это был Олег Волков. Он успокоил меня, сказал: "Держись". Очень благодарен ему и медсестрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, что не успел поставить прививку", — приводятся в сообщении слова пациента.
Департамент уточняет, что пневмония — это не единственное, к чему приводит коронавирусная инфекция. Помимо физического воздействия, на фоне COVID-19 развиваются и психическая нестабильность, подавленное состояние, апатия.
"У пациентов, которые длительно находятся в реанимации, развивается дефицит веса, тяжелая астения – повышенная утомляемость с крайней неустойчивостью настроения, снижается мышечная масса, часто возникает депрессия. Для восстановления очень важна поддержка близких, забота со стороны родных и уход", — цитирует департамент слова врача-реаниматолога ГКБ № 14 Олега Волкова.
Благодаря своевременно принятым реанимационным мерам и слаженной работе медицинского персонала мужчина справился с болезнью, его уже выписали домой.
По последним данным оперативного штаба региона, общее количество зафиксированных в Свердловской области
случаев коронавирусной инфекции составляет 208 804. Число выписанных достигло 183 941. Летальных случаев всего зарегистрировано 9 842.