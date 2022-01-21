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Курская область получила первую партию детской вакцины от COVID-19
Курская область получила первую партию детской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022
Курская область получила первую партию детской вакцины от COVID-19
Первая партия предназначенной для детей вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Курскую область, сообщает в пятницу оперштаб региона. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:40
2022-01-21T15:40
2022-01-21T16:09
распространение коронавируса
общество
курская область
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Первая партия предназначенной для детей вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Курскую область, сообщает в пятницу оперштаб региона.Первым компонентом вакцины от коронавируса в области привиты 661 527 человек, из них завершили вакцинацию 639 514."В Курскую область поступило 720 комплектов доз детской вакцины "Гам-ковид-вак-М", - говорится в сообщении.Как пояснил в пятницу журналистам первый заместитель председателя комитета здравоохранения региона Евгений Гориводский, в понедельник, 24 января, вакцина поступит в поликлиники, и начнется вакцинация. По его словам, на ее начальном этапе в области от коронавирусной инфекции планируется привить 6 тысяч подростков.В начала пандемии в Курской области зарегистрировано 84 057 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В настоящий момент больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1012 человек, из них на ИВЛ – 72. С начала пандемии в регионе скончались 2139 человек с COVID.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:40 21.01.2022 (обновлено: 16:09 21.01.2022)
Курская область получила первую партию детской вакцины от COVID-19
Курская область получила первую партию детской вакцины "Гам-ковид-вак-М" от COVID-19
ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Первая партия предназначенной для детей вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Курскую область, сообщает в пятницу оперштаб региона.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в области привиты 661 527 человек, из них завершили вакцинацию 639 514.
"В Курскую область поступило 720 комплектов доз детской вакцины "Гам-ковид-вак-М", - говорится в сообщении.
Как пояснил в пятницу журналистам первый заместитель председателя комитета здравоохранения региона Евгений Гориводский, в понедельник, 24 января, вакцина поступит в поликлиники, и начнется вакцинация. По его словам, на ее начальном этапе в области от коронавирусной инфекции планируется привить 6 тысяч подростков.
В начала пандемии в Курской области зарегистрировано 84 057 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В настоящий момент больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1012 человек, из них на ИВЛ – 72. С начала пандемии в регионе скончались 2139 человек с COVID.