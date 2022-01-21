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В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022
В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось число заболевших коронавирусом на 4424 человека - это на 1629 человек больше, чем днём ранее, следует из... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:48
2022-01-21T12:48
2022-01-21T12:57
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось число заболевших коронавирусом на 4424 человека - это на 1629 человек больше, чем днём ранее, следует из опубликованных данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 41 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 2795 человек.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:48 21.01.2022 (обновлено: 12:57 21.01.2022)
В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки умер 41 человек с коронавирусной инфекцией