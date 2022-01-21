https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768889101.html

В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

В Подмосковье за сутки умер 41 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось число заболевших коронавирусом на 4424 человека - это на 1629 человек больше, чем днём ранее, следует из... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:48

2022-01-21T12:48

2022-01-21T12:57

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось число заболевших коронавирусом на 4424 человека - это на 1629 человек больше, чем днём ранее, следует из опубликованных данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 41 человек умер. Днём ранее количество новых заражённых составляло 2795 человек.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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