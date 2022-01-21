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В Москве за сутки госпитализировали 1064 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1064 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1064 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Москве доля госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилась до 6,7 процента, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:45

2022-01-21T12:45

2022-01-21T15:14

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве доля госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилась до 6,7 процента, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале столичного оперативного штаба."За сутки госпитализированы 1064 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, в том числе значительной доли легкого течения, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 510 человек. Доля госпитализаций на фоне роста заболеваемости за сутки снизилась до 6,7 процента", — говорится в сообщении.При этом число новых случаев второй день подряд обновляет максимум — 15 987 инфицированных (днем ранее было 11 557). В целом с начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 2 140 914 человек. Умерли за сутки 72 пациента, а за все время — 38 226. Выписались из больниц 2313 человек, общее число выздоровевших достигло 1 917 946.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 6 475 799 москвичей, коллективный иммунитет составляет 68,5 процента.

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