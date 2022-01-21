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В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022
В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выздоровели 24 719 человек после COVID-19, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:42
2022-01-21T12:42
2022-01-21T12:59
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 24 719 человек после COVID-19, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 24 719 человек, или на 1% больше по сравнению с 20 января 2022 года", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране коронавирусом переболели 9 975 052 человека.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:42 21.01.2022 (обновлено: 12:59 21.01.2022)
В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19