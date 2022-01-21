https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768887262.html

В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

В России за сутки выздоровели 24 719 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выздоровели 24 719 человек после COVID-19, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:42

2022-01-21T12:42

2022-01-21T12:59

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 24 719 человек после COVID-19, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 24 719 человек, или на 1% больше по сравнению с 20 января 2022 года", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране коронавирусом переболели 9 975 052 человека.

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