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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77% - РИА Новости, 21.01.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье сейчас составляет 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:23
2022-01-21T11:23
2022-01-21T11:24
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье сейчас составляет 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек, говорится в сообщении правительства Московской области."Сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет около 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе.В рамках подготовки к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон" в Подмосковье открыты специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, указано в сообщении.
https://ria.ru/20220120/sredstva-1768767041.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии
11:23 21.01.2022 (обновлено: 11:24 21.01.2022)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77%
Власти Подмосковья: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе составил 77%