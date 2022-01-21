https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768869991.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77% - РИА Новости, 21.01.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье составил 77%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье сейчас составляет 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:23

2022-01-21T11:23

2022-01-21T11:24

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье сейчас составляет 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек, говорится в сообщении правительства Московской области."Сейчас уровень коллективного иммунитета в регионе составляет около 77% - прививку сделали уже более 4,2 миллиона человек", - сообщили в пресс-службе.В рамках подготовки к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон" в Подмосковье открыты специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, указано в сообщении.

https://ria.ru/20220120/sredstva-1768767041.html

московская область (подмосковье)

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2022

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии