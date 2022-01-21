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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768859241.html
В Японии число новых случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 50 тысячам
В Японии число новых случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 50 тысячам - РИА Новости, 21.01.2022
В Японии число новых случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 50 тысячам
Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии приблизилось к рекордной отметке в 50 тысяч, передает телеканал NHK. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:37
2022-01-21T13:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
токио
фукуока (город)
япония
осака (префектура)
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ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии приблизилось к рекордной отметке в 50 тысяч, передает телеканал NHK.Так, в Токио в пятницу зафиксированы 9 699 новых заражений, в префектуре Осака – 6 254, Канагава – 3 412, Аити – 3 187, Хёго – 2 944, Фукуока – 2 668, Саитама – 2 405, Тиба – 2215. Общее число заражений за сутки по стране составило 49 854 человека. В пятницу скончались 9 человек.На фоне рекордных темпов прироста числа новых заражений с пятницы, 21 января, по 13 февраля в Токио, а также в 12 других префектурах начал действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он позволяет местным администрациям самостоятельно принимать решение относительно сокращения часов работы торговых центров, супермаркетов, кафе и ресторанов, вводить ограничения по максимальному числу посетителей, а также накладывать запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Однако, по данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, 25 января может состояться заседание правительственной комиссии, на котором будет принято решение о продлении срока его действия.Кроме этого, как ожидается, в пятницу с запросом о введении ограничений обратятся также администрации префектур Осака, Киото и Хёго. Возможность аналогичного запроса рассматривается также префектурами Хоккайдо, Сидзуока и Фукуока.Накануне общее число заражений с начала эпидемии в Японии превысило отметку в 2 миллиона человек.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
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коронавирус covid-19, в мире, токио, фукуока (город), япония, осака (префектура)
10:37 21.01.2022 (обновлено: 13:41 21.01.2022)
 
В Японии число новых случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 50 тысячам

Число заболевших COVID-19 за сутки в Японии впервые приблизилось к рекордным 50 тысячам

© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии приблизилось к рекордной отметке в 50 тысяч, передает телеканал NHK.
Так, в Токио в пятницу зафиксированы 9 699 новых заражений, в префектуре Осака – 6 254, Канагава – 3 412, Аити – 3 187, Хёго – 2 944, Фукуока – 2 668, Саитама – 2 405, Тиба – 2215. Общее число заражений за сутки по стране составило 49 854 человека. В пятницу скончались 9 человек.
На фоне рекордных темпов прироста числа новых заражений с пятницы, 21 января, по 13 февраля в Токио, а также в 12 других префектурах начал действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он позволяет местным администрациям самостоятельно принимать решение относительно сокращения часов работы торговых центров, супермаркетов, кафе и ресторанов, вводить ограничения по максимальному числу посетителей, а также накладывать запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.
Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Однако, по данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, 25 января может состояться заседание правительственной комиссии, на котором будет принято решение о продлении срока его действия.
Кроме этого, как ожидается, в пятницу с запросом о введении ограничений обратятся также администрации префектур Осака, Киото и Хёго. Возможность аналогичного запроса рассматривается также префектурами Хоккайдо, Сидзуока и Фукуока.
Накануне общее число заражений с начала эпидемии в Японии превысило отметку в 2 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреТокиоФукуока (город)ЯпонияОсака (префектура)
 
 
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