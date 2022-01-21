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Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 21.01.2022
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса, следует из... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:19
2022-01-21T17:19
2022-01-21T21:03
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса, следует из реестра лекарственных средств Минздрава."Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: "Конвасэл", вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится в реестре.
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17:19 21.01.2022 (обновлено: 21:03 21.01.2022)
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Конвасэл"