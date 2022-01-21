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Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 21.01.2022

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса, следует из... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:19

2022-01-21T17:19

2022-01-21T21:03

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса, следует из реестра лекарственных средств Минздрава."Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022. Торговое наименование: "Конвасэл", вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится в реестре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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