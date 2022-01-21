https://ria.ru/20220121/kontsert-1768886941.html

От "Журавлей" до K-pop. Россия и Корея завершают Год культурных обменов

От "Журавлей" до K-pop. Россия и Корея завершают Год культурных обменов - РИА Новости, 21.01.2022

От "Журавлей" до K-pop. Россия и Корея завершают Год культурных обменов

В эту пятницу в Сети состоится трансляция онлайн-концерта, который торжественно завершит Год культурных обменов между Россией и Республикой Корея, говорится на... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:23

2022-01-21T14:23

2022-01-21T14:23

культура

южная корея

новости культуры

музыка

россия

виктор цой

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В эту пятницу в Сети состоится трансляция онлайн-концерта, который торжественно завершит Год культурных обменов между Россией и Республикой Корея, говорится на сайте Министерства Культуры Российской Федерации. Зрители в этот вечер смогут послушать музыкальные шедевры России в корейской интерпретации оркестра Кёнги Шинави и Джамбинай, а также хоровое выступление корейских артистов – Harmoniz, ансамблей YB Band, K-pop группы ONEUS.Музыканты исполнят такие произведения, как "Журавли", "Миллион алых роз", "Танец рыцарей" (Прокофьев), "Коробейники", "Калинка", Кукушка" Виктора Цоя и другие известные композиции. Начало трансляции в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на платформах "Смотрим" и Stay Home with Russian Seasons.

https://ria.ru/20220117/bashmet-1768189809.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, новости культуры, музыка, россия, виктор цой, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)