От "Журавлей" до K-pop. Россия и Корея завершают Год культурных обменов
Россия и Республика Корея отметят завершение Года культурных обменов уникальным концертом
© Министерство культуры Российской ФедерацииОнлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В эту пятницу в Сети состоится трансляция онлайн-концерта, который торжественно завершит Год культурных обменов между Россией и Республикой Корея, говорится на сайте Министерства Культуры Российской Федерации.
"Концерт станет финальной точкой в череде культурных мероприятий между странами. Год культурных обменов был приурочен к юбилейной для двух государств дате – 30-летию установления дипломатических отношений. Флагманом в кросскультурном диалоге выступил международный культурный фестиваль "Русские сезоны", — отмечается в сообщении.
Зрители в этот вечер смогут послушать музыкальные шедевры России в корейской интерпретации оркестра Кёнги Шинави и Джамбинай, а также хоровое выступление корейских артистов – Harmoniz, ансамблей YB Band, K-pop группы ONEUS.
© Министерство культуры Российской ФедерацииОнлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
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Онлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
© Министерство культуры Российской ФедерацииОнлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
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Онлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
1 из 2
Онлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
2 из 2
Онлайн трансляция концерта на платформе Stay Home with Russian Seasons
Музыканты исполнят такие произведения, как "Журавли", "Миллион алых роз", "Танец рыцарей" (Прокофьев), "Коробейники", "Калинка", Кукушка" Виктора Цоя и другие известные композиции.
Начало трансляции в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на платформах "Смотрим" и Stay Home with Russian Seasons.
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