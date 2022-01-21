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Госдума возобновила работу контактных групп с Британией, США и Украиной

Госдума возобновила работу контактных групп с Британией, США и Украиной - РИА Новости, 21.01.2022

Госдума возобновила работу контактных групп с Британией, США и Украиной

В Госдуме образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной, куратором группы по связям с Украиной станет РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:46

2022-01-21T12:46

2022-01-21T13:16

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Госдуме образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной, куратором группы по связям с Украиной станет депутат Госдумы Евгений Попов ("Единая Россия"), об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. Групп меньше, чем в предыдущих созывах. Но, надеюсь, работа станет эффективней… От термина "группа дружбы" в некоторых случаях придется отказаться. По моей инициативе, которую поддержали профильные комитеты, международное управление Думы и главное - спикер (Вячеслав Володин), вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать", - написал Попов. Он поблагодарил также международное управление Думы за удобный интерфейс на сайте."Я координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново", - также сообщил парламентарий. Он отметил, что группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, но и со всеми адекватными силами в этих странах."Что касается стран, где режимы нам не очень дружественные – будем работать там со всеми силами, с какими можно общаться. Говорить с институтами, где есть взвешенная позиция по России, где не предлагают нас уничтожить… Есть общественные организации, небольшие партии, которые выступают за эффективные отношения с Россией. Это необязательно нижняя или верхняя палаты конгресса, это могут быть небольшие политические группы. Депутаты здесь не связаны какими-либо обязательствами… С США координирует группу (первый замглавы комитета по международным делам Вячеслав) Никонов – у него серьезные контакты там. Конечно, будем пробовать наводить мосты. Получится или нет? Думаю, у нас есть шанс", - рассказал Попов РИА Новости.Также, по его словам, планируется работа со всеми здоровыми силами на Украине, в том числе и вне Рады. "В каждой из стран, с которыми будем налаживать связи, есть много адекватных людей, которые не будут нам отвечать: "кровь, гробы", - отметил Попов.Среди направлений, которые являются одними из самых важных в данный момент, Попов выделил страны СНГ, Сирию и Германию."Документа, регламентирующего работу групп, еще нет. Мы его доработаем и представим спикеру. Есть положение 2000 года, оно сейчас не является основополагающим. Предстоит работа, чтобы установить KPI для этих групп. Отчетность. Мы хотим результата от каждой из групп", - продолжил Попов.Он добавил, что главное - эффективность в этой работе, а не поездки в другие страны. "Визиты – вторично, парламентский туризм необходимо прекращать. Об этом говорил спикер (Вячеслав Володин). Депутатам четко было сказано, что они записываются не в туристический клуб. Мы можем взаимодействовать и по интернет-связи… Конечно, если мы берем (визиты в) Сирию, это важно", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751298770.html

https://ria.ru/20211203/krym-1762024272.html

https://ria.ru/20211123/gosduma-1760294429.html

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госдума рф, политика, украина, великобритания, вячеслав володин, прибалтика, евгений попов, россия