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Блинкен пообещал провести консультации с Байденом после встречи с Лавровым
Блинкен пообещал провести консультации с Байденом после встречи с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен пообещал провести консультации с Байденом после встречи с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведет консультации по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с президентом США Джо Байденом, конгрессом... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:51
2022-01-21T15:51
2022-01-21T16:07
в мире
джо байден
сергей лавров
энтони блинкен
сша
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арктический совет
обсе
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведет консультации по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с президентом США Джо Байденом, конгрессом и союзниками."Я днем вернусь в Вашингтон и проведу консультации с президентом Байденом, всей нашей командой по национальной безопасности, также с членами конгресса и, что важно, с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни", - сообщил Блинкен на пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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в мире, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, сша, вашингтон (город), арктический совет, обсе, россия
15:51 21.01.2022 (обновлено: 16:07 21.01.2022)
Блинкен пообещал провести консультации с Байденом после встречи с Лавровым
Госсекретарь Блинкен пообещал провести консультации с Байденом после встречи с Лавровым