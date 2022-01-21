14:40 21.01.2022 (обновлено: 15:33 21.01.2022)
Белоруссия обратится в суды для взыскания ущерба из-за инцидента с Ryanair
Лукашенко пообещал обратиться в суды для компенсации ущерба из-за инцидента с Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
Самолет авиакомпании Ryanair
МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться в суды для взыскания ущерба, нанесенного республике и авиакомпании "Белавиа", после инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в мае 2021 года.
Александр Лукашенко считает, что уже весь мир понял, кто прав в ситуации с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске из-за сообщения о "минировании".
"Весь мир уже понял, кто прав в случившейся ситуации", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь .
Он отметил, что в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признали: перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было. По его мнению, сотрудники ИКАО, которые занимались расследованием инцидента - героические люди.
"Их надо положительно оценить. При том давлении (это ООНовская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни), и, тем не менее, они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали", - отметил Лукашенко.
ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.