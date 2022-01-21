https://ria.ru/20220121/kompensatsiya-1768915401.html

Белоруссия обратится в суды для взыскания ущерба из-за инцидента с Ryanair

Белоруссия обратится в суды для взыскания ущерба из-за инцидента с Ryanair - РИА Новости, 21.01.2022

Белоруссия обратится в суды для взыскания ущерба из-за инцидента с Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться в суды для взыскания ущерба, нанесенного республике и авиакомпании "Белавиа", после... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:40

2022-01-21T14:40

2022-01-21T15:33

ryanair

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

белавиа

роман протасевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg

МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться в суды для взыскания ущерба, нанесенного республике и авиакомпании "Белавиа", после инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в мае 2021 года."Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Александр Лукашенко считает, что уже весь мир понял, кто прав в ситуации с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске из-за сообщения о "минировании"."Весь мир уже понял, кто прав в случившейся ситуации", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь .Он отметил, что в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признали: перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было. По его мнению, сотрудники ИКАО, которые занимались расследованием инцидента - героические люди.ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

https://ria.ru/20220121/obvineniya-1768831768.html

https://ria.ru/20220114/sapega-1767786854.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ryanair, в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, белавиа, роман протасевич