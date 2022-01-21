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Умер американский комик Луи Андерсон

Умер американский комик Луи Андерсон - РИА Новости, 21.01.2022

Умер американский комик Луи Андерсон

Американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи", умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком, передает издание TMZ. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:50

2022-01-21T18:50

2022-01-21T18:53

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи", умер в возрасте 68 лет после борьбы с раком, передает издание TMZ.По его данным, комик боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса. Скончался он в пятницу утром, "проиграв битву".Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах. Российскому зрителю он может быть известен по мультсериалу "Жизнь с Луи", выпуском которого он руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

https://ria.ru/20220121/pevets-1768870705.html

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