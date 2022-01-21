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Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T06:55
2022-01-21T06:55
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
павел коростелев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. По данным газеты Washington Post, в списке присутствует пункт о прекращении трат на диалог по кибербезопасности.В области же борьбы с киберпреступностью, по словам эксперта, ничего от разрыва отношений между США и Россией не поменяется."Диалог по кибербезопасности не совсем про киберпреступность. В первую очередь он про стратегическую стабильность, потому что и в США, и в России информационная безопасность воспринимается в качестве еще одного поля для противодействия", — считает эксперт.
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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, павел коростелев
06:55 21.01.2022
 
Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности

Эксперт Коростелев: разрыв России с США в кибербезопасности чреват гонкой вооружений

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. По данным газеты Washington Post, в списке присутствует пункт о прекращении трат на диалог по кибербезопасности.

"Диалог с США по кибербезопасности — это, как ни странно, в первую очередь диалог военных, и основной риск разрыва сотрудничества в том, что мы можем получить очень изощренную гонку вооружений в этом специфическом пространстве", — сказал Коростелев.

В области же борьбы с киберпреступностью, по словам эксперта, ничего от разрыва отношений между США и Россией не поменяется.
"Диалог по кибербезопасности не совсем про киберпреступность. В первую очередь он про стратегическую стабильность, потому что и в США, и в России информационная безопасность воспринимается в качестве еще одного поля для противодействия", — считает эксперт.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 15:30
США могут прекратить финансирование диалога по кибербезопасности с Россией
 
В миреСШАСанкции в отношении РоссииРоссияПавел Коростелев
 
 
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