Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
Эксперт Коростелев: разрыв России с США в кибербезопасности чреват гонкой вооружений
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. По данным газеты Washington Post, в списке присутствует пункт о прекращении трат на диалог по кибербезопасности.
"Диалог с США по кибербезопасности — это, как ни странно, в первую очередь диалог военных, и основной риск разрыва сотрудничества в том, что мы можем получить очень изощренную гонку вооружений в этом специфическом пространстве", — сказал Коростелев.
В области же борьбы с киберпреступностью, по словам эксперта, ничего от разрыва отношений между США и Россией не поменяется.
"Диалог по кибербезопасности не совсем про киберпреступность. В первую очередь он про стратегическую стабильность, потому что и в США, и в России информационная безопасность воспринимается в качестве еще одного поля для противодействия", — считает эксперт.