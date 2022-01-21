https://ria.ru/20220121/kiberbezopasnost-1768841293.html

Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности

Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности

Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T06:55

2022-01-21T06:55

2022-01-21T06:55

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

павел коростелев

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве, заявил РИА Новости руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. По данным газеты Washington Post, в списке присутствует пункт о прекращении трат на диалог по кибербезопасности.В области же борьбы с киберпреступностью, по словам эксперта, ничего от разрыва отношений между США и Россией не поменяется."Диалог по кибербезопасности не совсем про киберпреступность. В первую очередь он про стратегическую стабильность, потому что и в США, и в России информационная безопасность воспринимается в качестве еще одного поля для противодействия", — считает эксперт.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768748210.html

сша

россия

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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, павел коростелев