https://ria.ru/20220121/khurgada-1768854684.html

Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте

Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте - РИА Новости, 21.01.2022

Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте

Новые объекты для подводных экскурсий появятся недалеко от Хургады в Египте, среди них будут и списанные ЗИЛы, сообщили в Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:53

2022-01-21T10:53

2022-01-21T10:53

туризм

море

египет

хургада

завод имени лихачева (зил)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

красное море

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые объекты для подводных экскурсий появятся недалеко от Хургады в Египте, среди них будут и списанные ЗИЛы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Чтобы повысить привлекательность местных курортов, в регионе будут создавать искусственные коралловые рифы и организовать новые места для погружений", — отмечают в ассоциации.На первом этапе недалеко от Хургады будут использованы остовы списанной военной техники, тракторов, грузовиков и автобусов. "На одном из участков затопят старый российский ЗИЛ", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в общей сложности на семи площадках используют около 20 единиц различного транспорта.В АТОР уверены, что старая техника будет безопасно затоплена на небольших глубинах, чтобы облегчить доступ к ней и начинающих дайверов. Эксперты считают, что под водой экспонаты быстро обрастут кораллами, привлекут колонии ракообразных и станут местом, куда за кормом приплывают тропические рыбы."Естественно, проект реализуется под строгим наблюдением экологов: именно они предложили 15 участков, пригодных для создания искусственных коралловых рифов", — уточнили в ассоциации.По мнению египетских властей, новая достопримечательность снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около трех миллионов ныряльщиков.

https://ria.ru/20220121/egipet-1768832615.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

египет

хургада

красное море

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