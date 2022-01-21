https://ria.ru/20220121/khurgada-1768854684.html
Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте
Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте - РИА Новости, 21.01.2022
Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте
Новые объекты для подводных экскурсий появятся недалеко от Хургады в Египте, среди них будут и списанные ЗИЛы, сообщили в Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:53
2022-01-21T10:53
2022-01-21T10:53
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые объекты для подводных экскурсий появятся недалеко от Хургады в Египте, среди них будут и списанные ЗИЛы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Чтобы повысить привлекательность местных курортов, в регионе будут создавать искусственные коралловые рифы и организовать новые места для погружений", — отмечают в ассоциации.На первом этапе недалеко от Хургады будут использованы остовы списанной военной техники, тракторов, грузовиков и автобусов. "На одном из участков затопят старый российский ЗИЛ", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в общей сложности на семи площадках используют около 20 единиц различного транспорта.В АТОР уверены, что старая техника будет безопасно затоплена на небольших глубинах, чтобы облегчить доступ к ней и начинающих дайверов. Эксперты считают, что под водой экспонаты быстро обрастут кораллами, привлекут колонии ракообразных и станут местом, куда за кормом приплывают тропические рыбы."Естественно, проект реализуется под строгим наблюдением экологов: именно они предложили 15 участков, пригодных для создания искусственных коралловых рифов", — уточнили в ассоциации.По мнению египетских властей, новая достопримечательность снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около трех миллионов ныряльщиков.
https://ria.ru/20220121/egipet-1768832615.html
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море, египет, хургада, завод имени лихачева (зил), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), красное море, туристы, туризм
Затопленная техника ЗИЛ станет новым объектом для экскурсий в Египте
АТОР: недалеко от Хургады появятся новые объекты для подводных экскурсий
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые объекты для подводных экскурсий появятся недалеко от Хургады в Египте, среди них будут и списанные ЗИЛы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Чтобы повысить привлекательность местных курортов, в регионе будут создавать искусственные коралловые рифы и организовать новые места для погружений", — отмечают в ассоциации.
На первом этапе недалеко от Хургады будут использованы остовы списанной военной техники, тракторов, грузовиков и автобусов. "На одном из участков затопят старый российский ЗИЛ", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в общей сложности на семи площадках используют около 20 единиц различного транспорта.
В АТОР уверены, что старая техника будет безопасно затоплена на небольших глубинах, чтобы облегчить доступ к ней и начинающих дайверов. Эксперты считают, что под водой экспонаты быстро обрастут кораллами, привлекут колонии ракообразных и станут местом, куда за кормом приплывают тропические рыбы.
"Естественно, проект реализуется под строгим наблюдением экологов: именно они предложили 15 участков, пригодных для создания искусственных коралловых рифов", — уточнили в ассоциации.
По мнению египетских властей, новая достопримечательность снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около трех миллионов ныряльщиков.