Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/kharkov-1768984588.html
Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации"
Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации" - РИА Новости, 21.01.2022
Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации"
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:14
2022-01-21T19:14
в мире
киев
харьков
владимир зеленский
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756145739_0:295:3077:2026_1920x0_80_0_0_d1b45c0505131f6401aebdba97eb40d0.jpg
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и заверил, что здесь готовы дать отпор.Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ" - как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков."Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь хочу заверить всех харьковчан - город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть… Уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом", - написал Терехов в Telegram.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что около 127 тысяч российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах якобы полномасштабного наступления пока не стоит. Зеленский в видеообращении к украинцам призвал не паниковать из-за сообщений о возможном "нападении РФ", отметив, что Киев готов ко всем "угрозам" и делает все, чтобы эта готовность не понадобилась.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984124.html
https://ria.ru/20220121/zakharova-1768917814.html
киев
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756145739_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc1efb9b5ad93773e81dc4670cd481ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, харьков, владимир зеленский, нато, россия
19:14 21.01.2022
 
Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации"

Мэр Харькова Терехов после утверждений о возможности захвата города: готовы дать отпор

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Игорь Терехов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и заверил, что здесь готовы дать отпор.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ" - как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
19:10
В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России
"Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь хочу заверить всех харьковчан - город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть… Уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом", - написал Терехов в Telegram.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что около 127 тысяч российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах якобы полномасштабного наступления пока не стоит. Зеленский в видеообращении к украинцам призвал не паниковать из-за сообщений о возможном "нападении РФ", отметив, что Киев готов ко всем "угрозам" и делает все, чтобы эта готовность не понадобилась.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
14:50
Захарова задала главе МИД Британии три вопроса после ее слов об Украине
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевХарьковВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных