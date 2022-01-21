Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации"
Мэр Харькова Терехов после утверждений о возможности захвата города: готовы дать отпор
Игорь Терехов
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города и заверил, что здесь готовы дать отпор.
"Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. В свою очередь хочу заверить всех харьковчан - город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть… Уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом", - написал Терехов в Telegram.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что около 127 тысяч российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах якобы полномасштабного наступления пока не стоит. Зеленский в видеообращении к украинцам призвал не паниковать из-за сообщений о возможном "нападении РФ", отметив, что Киев готов ко всем "угрозам" и делает все, чтобы эта готовность не понадобилась.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.