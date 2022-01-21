https://ria.ru/20220121/kazn-1768851296.html

Папуа — Новая Гвинея отменила смертную казнь

Папуа — Новая Гвинея отменила смертную казнь - РИА Новости, 21.01.2022

Папуа — Новая Гвинея отменила смертную казнь

Папуа - Новая Гвинея отказалась от смертной казни, и все приговоренные к смерти в этой стране будут переведены на пожизненное тюремное заключение без права... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:49

2022-01-21T09:49

2022-01-21T09:49

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Папуа - Новая Гвинея отказалась от смертной казни, и все приговоренные к смерти в этой стране будут переведены на пожизненное тюремное заключение без права амнистии в течение 30 лет, сообщает в пятницу местная газета Post Courier.По ее данным, Акт о смертной казни от 1984 года в Папуа - Новой Гвинее отменен накануне в отношении убийц, насильников, грабителей, а также лиц, обвиненных в предательстве.В стране таких преступников насчитывается 14, двое из них в бегах, пишет Post Courier. Они до сих пор живы, поскольку местная уголовная система была лишена "административного механизма", "инфраструктуры" и "протоколов" приведения смертных приговоров в исполнение. Единственным способом казни в Папуа - Новой Гвинее было повешение.

https://ria.ru/20220115/kazn-1767949623.html

папуа-новая гвинея

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в мире, папуа-новая гвинея