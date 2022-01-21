Посол рассказал, что продемонстрировала недругам операция ОДКБ в Казахстане
Посол Бородавкин: операция ОДКБ в Казахстане продемонстрировала взаимовыручку стран
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, охраняющие территорию ТЭЦ-3 в Алма-Ате
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Миротворческая операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане убедительно продемонстрировала готовность стран-участниц ОДКБ прийти друг другу на выручку, и именно это не понравилось недоброжелателям, заявил посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в оценках США и стран Запада относительно действий стран-участниц организации в Казахстане присутствует политизация.
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"ОДКБ, на мой взгляд, убедительно продемонстрировала, что если кто-то попробует укусить одного из союзников, то останется без зубов. Именно, по-моему, это и не понравилось недоброжелателям Казахстана и России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Посол добавил, что лично испытывает гордость в связи с тем, как оперативно и эффективно была проведена миротворческая операция.
"Казахстанцы благодарны, что братская Россия и другие государства-члены ОДКБ пришли на помощь и развернули миротворческую операцию по просьбе казахстанского руководства. Эта операция, эти силы помогли справиться с бандитами и террористами, в том числе теми, которые пришли в Казахстан из-за рубежа", - подчеркнул он.
Ранее посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане была реализована в духе союзнической поддержки, организация показала свою востребованность.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.