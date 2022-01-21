https://ria.ru/20220121/kapital-1768900072.html
Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России
Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России
Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик "Финама" РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:34
2022-01-21T13:34
2022-01-21T13:34
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
сергей переходов (врач)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Переход."Криптовалюты - это наднациональный актив и, как мы видим, даже китайские усилия были тщетны - цена вернулась, а майнеры ушли глубже в тень. В этом плане российский сегмент менее значим и не стоит ожидать "плохих новостей" для биткоина или "эфира". Скорее наоборот - Банк России столкнется с усилением оттока капитала из-за ужесточения своих действий", - сказал эксперт.ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил законодательно запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для российских физлиц и юрлиц за использование криптовалют для платежей."Вероятно, речь идет не о "войне против криптовалют", а о частичных ограничениях, целью которых все-таки является раскрытие бенефициаров переводов. Но и без того Банк России не сможет запретить криптовалюты в каком-то ощутимом значении, так как они не находятся под его управлением", - считает Переход.Накануне глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова поясняла журналистам, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами и не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, сергей переходов (врач)
Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России
Аналитик Переход: запрет операций с криптовалютами может привести к оттоку капитала из РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Переход.
"Криптовалюты - это наднациональный актив и, как мы видим, даже китайские усилия были тщетны - цена вернулась, а майнеры ушли глубже в тень. В этом плане российский сегмент менее значим и не стоит ожидать "плохих новостей" для биткоина или "эфира". Скорее наоборот - Банк России столкнется с усилением оттока капитала из-за ужесточения своих действий", - сказал эксперт.
ЦБ в четверг опубликовал доклад
, где предложил законодательно запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для российских физлиц и юрлиц за использование криптовалют для платежей.
"Вероятно, речь идет не о "войне против криптовалют", а о частичных ограничениях, целью которых все-таки является раскрытие бенефициаров переводов. Но и без того Банк России не сможет запретить криптовалюты в каком-то ощутимом значении, так как они не находятся под его управлением", - считает Переход.
Накануне глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова поясняла журналистам, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами и не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.