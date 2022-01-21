https://ria.ru/20220121/kapital-1768900072.html

Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России

Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России

Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик "Финама" РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:34

2022-01-21T13:34

2022-01-21T13:34

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

сергей переходов (врач)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик "Финама" Сергей Переход."Криптовалюты - это наднациональный актив и, как мы видим, даже китайские усилия были тщетны - цена вернулась, а майнеры ушли глубже в тень. В этом плане российский сегмент менее значим и не стоит ожидать "плохих новостей" для биткоина или "эфира". Скорее наоборот - Банк России столкнется с усилением оттока капитала из-за ужесточения своих действий", - сказал эксперт.ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил законодательно запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для российских физлиц и юрлиц за использование криптовалют для платежей."Вероятно, речь идет не о "войне против криптовалют", а о частичных ограничениях, целью которых все-таки является раскрытие бенефициаров переводов. Но и без того Банк России не сможет запретить криптовалюты в каком-то ощутимом значении, так как они не находятся под его управлением", - считает Переход.Накануне глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова поясняла журналистам, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами и не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, сергей переходов (врач)