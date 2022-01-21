https://ria.ru/20220121/kallas-1768952723.html

Россия хочет восстановить влияние на соседей, заявила премьер Эстонии

Россия хочет восстановить влияние на соседей, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 21.01.2022

Россия хочет восстановить влияние на соседей, заявила премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас утверждает, что Россия якобы хочет восстановить политическое и военное влияние на своих соседей, в связи с чем предложила спикеру... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:02

2022-01-21T17:02

2022-01-21T17:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас утверждает, что Россия якобы хочет восстановить политическое и военное влияние на своих соседей, в связи с чем предложила спикеру парламента регулярно созывать парламентский совет старейшин для получения обзоров ситуации с безопасностью."Ситуация в сфере безопасности крайне напряженная. Целью России является восстановить политическое и военное влияние на своих соседей. Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности. Для этого необходимо, чтобы все политические партии в парламенте находились в едином информационном поле. Поэтому я внесла спикеру парламента предложение начать проводить регулярные собрания совета старейшин для обмена информацией по теме безопасности", - цитирует Каллас пресс-служба.В совет старейшин парламента входят председатели фракций и руководители высшего законодательного органа республики.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220103/estoniya-1766511887.html

https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html

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в мире, украина, киев, нато, сергей лавров, россия