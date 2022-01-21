17:02 21.01.2022 (обновлено: 17:07 21.01.2022)
Россия хочет восстановить влияние на соседей, заявила премьер Эстонии
Премьер Эстонии Каллас: Россия хочет восстановить влияния на соседей
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас утверждает, что Россия якобы хочет восстановить политическое и военное влияние на своих соседей, в связи с чем предложила спикеру парламента регулярно созывать парламентский совет старейшин для получения обзоров ситуации с безопасностью.
"Ситуация в сфере безопасности крайне напряженная. Целью России является восстановить политическое и военное влияние на своих соседей. Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности. Для этого необходимо, чтобы все политические партии в парламенте находились в едином информационном поле. Поэтому я внесла спикеру парламента предложение начать проводить регулярные собрания совета старейшин для обмена информацией по теме безопасности", - цитирует Каллас пресс-служба.
В совет старейшин парламента входят председатели фракций и руководители высшего законодательного органа республики.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
9 декабря 2021, 11:37В Эстонии назвали идею Байдена о встрече НАТО и России неприятным сюрпризом