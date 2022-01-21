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Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей
Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей - РИА Новости, 21.01.2022
Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева из... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T21:17
2022-01-21T23:43
россия
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева из рядов судей.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли в четверг на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Кадыров заявил, что действия полицейских из Чечни, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России."Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы. Вызывает интерес личность отца семейства: почему Сайди Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом? Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, "каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях"."Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец — свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы", — написал глава региона.
https://ria.ru/20220121/zaderzhanie-1769001118.html
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россия, общество, рамзан кадыров
21:17 21.01.2022 (обновлено: 23:43 21.01.2022)
 
Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей

Кадыров обратился к Верховному суду с просьбой исключить Янгулбаева из рядов судей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева из рядов судей.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли в четверг на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Кадыров заявил, что действия полицейских из Чечни, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21:37
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева
"Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы. Вызывает интерес личность отца семейства: почему Сайди Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом? Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, "каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях".
"Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец — свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы", — написал глава региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 15:09
Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова
 
РоссияОбществоРамзан Кадыров
 
 
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