https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html

Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей

Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей - РИА Новости, 21.01.2022

Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева из... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:17

2022-01-21T21:17

2022-01-21T23:43

россия

общество

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева из рядов судей.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли в четверг на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Кадыров заявил, что действия полицейских из Чечни, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России."Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы. Вызывает интерес личность отца семейства: почему Сайди Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом? Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, "каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях"."Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец — свободно наслаждаясь жизнью, ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы", — написал глава региона.

https://ria.ru/20220121/zaderzhanie-1769001118.html

https://ria.ru/20220113/proschenie-1767678115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, рамзан кадыров