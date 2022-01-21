https://ria.ru/20220121/kabul-1768897852.html

В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле

В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле - РИА Новости, 21.01.2022

В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле

Европейский союз начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:22

2022-01-21T13:22

2022-01-21T13:22

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

евросоюз

еврокомиссия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Европейский союз начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки гуманитарной помощи населению и контроля гуманитарной ситуации, однако это не означает признание действующей в Афганистане власти талибов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Стано подчеркнул, что "минимальное присутствие ЕС в Кабуле никоим образом не должно рассматриваться как признание, об этом также четко было сообщено фактическим властям (Афганистана – ред.)".В начале декабря прошлого года Еврокомиссия сообщала, что ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле. В ЕК подчеркивали, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что ЕС признает власти талибов".После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи. Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.ЕС сформулировал пять основных критериев установления отношений с пришедшими к власти в Афганистане талибами. Среди таких условий, в частности, назывались: создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, а также отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан. Кроме того, ЕС настаивает на том, чтобы Афганистан не превратился вновь в прибежище террористов, а также призывает к соблюдению основных прав и свобод человека, свободы СМИ.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель неоднократно отмечал, что Евросоюзу необходимо установить контакты с талибами для продвижения своих интересов и оказания помощи населению, что не означает официального политического признания новых афганских властей. Он также добавлял, что Евросоюз готов возобновить работу своего представительства в Афганистане, "если позволят условия".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091891.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель