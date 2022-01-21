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В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле
В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле - РИА Новости, 21.01.2022
В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле
Европейский союз начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:22
2022-01-21T13:22
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
евросоюз
еврокомиссия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Европейский союз начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки гуманитарной помощи населению и контроля гуманитарной ситуации, однако это не означает признание действующей в Афганистане власти талибов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Стано подчеркнул, что "минимальное присутствие ЕС в Кабуле никоим образом не должно рассматриваться как признание, об этом также четко было сообщено фактическим властям (Афганистана – ред.)".В начале декабря прошлого года Еврокомиссия сообщала, что ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле. В ЕК подчеркивали, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что ЕС признает власти талибов".После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи. Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов.В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.ЕС сформулировал пять основных критериев установления отношений с пришедшими к власти в Афганистане талибами. Среди таких условий, в частности, назывались: создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, а также отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан. Кроме того, ЕС настаивает на том, чтобы Афганистан не превратился вновь в прибежище террористов, а также призывает к соблюдению основных прав и свобод человека, свободы СМИ.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель неоднократно отмечал, что Евросоюзу необходимо установить контакты с талибами для продвижения своих интересов и оказания помощи населению, что не означает официального политического признания новых афганских властей. Он также добавлял, что Евросоюз готов возобновить работу своего представительства в Афганистане, "если позволят условия".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель
13:22 21.01.2022
 
В ЕС сообщили о начале восстановления своего присутствия в Кабуле

Представитель Стано: ЕС начал восстанавливать свое присутствие в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Европейский союз начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане для облегчения доставки гуманитарной помощи населению и контроля гуманитарной ситуации, однако это не означает признание действующей в Афганистане власти талибов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"ЕС начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников представительства Евросоюза для облегчения доставки гуманитарной помощи и наблюдения за гуманитарной ситуацией", - сообщил он.
Стано подчеркнул, что "минимальное присутствие ЕС в Кабуле никоим образом не должно рассматриваться как признание, об этом также четко было сообщено фактическим властям (Афганистана – ред.)".
В начале декабря прошлого года Еврокомиссия сообщала, что ЕС планирует в течение нескольких недель возобновить минимальную работу своего представительства в Кабуле. В ЕК подчеркивали, что возобновление работы в Кабуле "не является сигналом к тому, что ЕС признает власти талибов".
После прихода к власти талибов Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, в том числе местных сотрудников и их семьи. Позже ЕС сообщал о намерении частично возобновить работу представительства для решения практических вопросов без признания власти талибов.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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ЕС сформулировал пять основных критериев установления отношений с пришедшими к власти в Афганистане талибами. Среди таких условий, в частности, назывались: создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, а также отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан. Кроме того, ЕС настаивает на том, чтобы Афганистан не превратился вновь в прибежище террористов, а также призывает к соблюдению основных прав и свобод человека, свободы СМИ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель неоднократно отмечал, что Евросоюзу необходимо установить контакты с талибами для продвижения своих интересов и оказания помощи населению, что не означает официального политического признания новых афганских властей. Он также добавлял, что Евросоюз готов возобновить работу своего представительства в Афганистане, "если позволят условия".
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