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Эстония поставит Украине противотанковые ракеты Javelin
Эстония поставит Украине противотанковые ракеты Javelin - РИА Новости, 21.01.2022
Эстония поставит Украине противотанковые ракеты Javelin
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что получили от США разрешения на поставку оружия на Украину,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:44
2022-01-21T22:44
в мире
украина
эстония
нато
javelin (птрк)
литва
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что получили от США разрешения на поставку оружия на Украину, сообщил в пятницу министр обороны Эстонии Калле Лаанет."Украина сегодня находится на переднем крае, который отделяет Европу от военного конфликта с Россией и важно всячески поддержать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору. Cтраны Балтии получили необходимые разрешения на отправку на Украину оружия производства США. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger", - цитирует Лаанета пресс-служба минобороны Эстонии.Эстония также планировала поставить Украине 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию. Ранее Лаанет сообщил, что ответа от Германии еще нет и он сомневается, что ФРГ разрешит поставку гаубиц на Украину.В заявлении также отмечается, что страны Балтии продолжат сотрудничество для оперативной поставки оружия на Украину. Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию".- говорится в сообщении минобороны Эстонии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768962810.html
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в мире, украина, эстония, нато, javelin (птрк), литва, латвия
22:44 21.01.2022
 
Эстония поставит Украине противотанковые ракеты Javelin

Глава Минобороны Эстонии Лаанет: страна поставит Украине противотанковые ракеты Javelin

© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что получили от США разрешения на поставку оружия на Украину, сообщил в пятницу министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
"Украина сегодня находится на переднем крае, который отделяет Европу от военного конфликта с Россией и важно всячески поддержать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору. Cтраны Балтии получили необходимые разрешения на отправку на Украину оружия производства США. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger", - цитирует Лаанета пресс-служба минобороны Эстонии.
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Эстония также планировала поставить Украине 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию. Ранее Лаанет сообщил, что ответа от Германии еще нет и он сомневается, что ФРГ разрешит поставку гаубиц на Украину.
В заявлении также отмечается, что страны Балтии продолжат сотрудничество для оперативной поставки оружия на Украину. Министры обороны также выразили надежду на то, что Украине никогда не придется реально применять эти системы вооружений и что Россия изменит свою агрессивную позицию".- говорится в сообщении минобороны Эстонии.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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