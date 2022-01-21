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В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу
В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу - РИА Новости, 21.01.2022
В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая из мести супругу истязала полуторагодовалую дочку, снимая... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:33
2022-01-21T13:34
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая из мести супругу истязала полуторагодовалую дочку, снимая происходящее на видео, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.В декабре 2021 года в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.По данным следствия, 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом, и чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери. Мать ребенка по решению суда была арестована, вину она признала."Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города Казани, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html
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казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:33 21.01.2022 (обновлено: 13:34 21.01.2022)
 
В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу

Жительница Казани, избивавшая маленькую дочь из мести мужу, предстанет перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая из мести супругу истязала полуторагодовалую дочку, снимая происходящее на видео, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
В декабре 2021 года в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.
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По данным следствия, 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом, и чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери. Мать ребенка по решению суда была арестована, вину она признала.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города Казани, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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