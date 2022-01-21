https://ria.ru/20220121/izbienie-1768899941.html

В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу

В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу - РИА Новости, 21.01.2022

В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая из мести супругу истязала полуторагодовалую дочку, снимая... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:33

2022-01-21T13:33

2022-01-21T13:34

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, которая из мести супругу истязала полуторагодовалую дочку, снимая происходящее на видео, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.В декабре 2021 года в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.По данным следствия, 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом, и чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери. Мать ребенка по решению суда была арестована, вину она признала."Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города Казани, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия