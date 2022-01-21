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В Иркутске суд арестовал мужчину, пытавшегося похитить шестилетнего ребенка

В Иркутске суд арестовал мужчину, пытавшегося похитить шестилетнего ребенка - РИА Новости, 21.01.2022

В Иркутске суд арестовал мужчину, пытавшегося похитить шестилетнего ребенка

Кировский районный суд Иркутска отправил под арест мужчину, который пытался затащить в подъезд шестилетнего мальчика, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:38

2022-01-21T11:38

2022-01-21T11:38

происшествия

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Иркутска отправил под арест мужчину, который пытался затащить в подъезд шестилетнего мальчика, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК предъявил 47-летнему иркутянину обвинение по статье о похищении несовершеннолетнего. Инцидент произошел днем 17 января возле одного из домов по улице Ямская в Иркутске. Сообщение о нем было размещено в соцсетях. Из него следовало, что мама возвращалась с мальчиком из магазина, неподалеку от дома ребенок отправился на детскую площадку, где его схватил за руку незнакомый мужчина и попытался затащить в подъезд. Происходящее увидели две женщины, которые дали отпор злоумышленнику и освободили ребенка."Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина арестован на 2 месяца.

https://ria.ru/20220114/pokhischenie-1767811274.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия