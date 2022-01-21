Жертвами нападения ИГ* в Ираке стали 11 военнослужащих, сообщили СМИ
Shafaq: жертвами нападения ИГ на северо-востоке Ирака стали 11 военнослужащих
© AP Photo / Nasser NasserИракский военный
© AP Photo / Nasser Nasser
Иракский военный
КАИР, 21 янв - РИА Новости. Одиннадцать иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада, сообщило в пятницу информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
"Более 10 боевиков "Исламского государства"* атаковали сегодня на рассвете… штаб... армии между деревнями Эт-Талиа и Умм эль-Караме (север провинции - ред.). Жертвами нападения стали 11 военнослужащих, в том числе командующий батальоном старший лейтенант", - сообщил источник.
К месту крупнейшего за последние годы нападения ИГ* в провинции направлено подкрепление, добавил он.
По данным агентства, район, где произошел инцидент, регулярно становится мишенью боевиков из-за слабых мер по обеспечению безопасности на границе между провинциями Дияла и Салах-эд-Дин.
По данным иракского правительства, боевики осуществили за минувший год более 250 нападений в Ираке, включая засады, нападения смертников, установку ложных КПП, похищения людей и ракетные обстрелы. Жертвами этих нападений стали 387 человек, еще более 500 получили ранения.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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