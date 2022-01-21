https://ria.ru/20220121/irak-1768854202.html

Жертвами нападения ИГ* в Ираке стали 11 военнослужащих, сообщили СМИ

Жертвами нападения ИГ* в Ираке стали 11 военнослужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2022

Жертвами нападения ИГ* в Ираке стали 11 военнослужащих, сообщили СМИ

Одиннадцать иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада, сообщило в пятницу информационное... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:12

2022-01-21T10:12

2022-01-21T10:12

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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Одиннадцать иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада, сообщило в пятницу информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности страны."Более 10 боевиков "Исламского государства"* атаковали сегодня на рассвете… штаб... армии между деревнями Эт-Талиа и Умм эль-Караме (север провинции - ред.). Жертвами нападения стали 11 военнослужащих, в том числе командующий батальоном старший лейтенант", - сообщил источник.К месту крупнейшего за последние годы нападения ИГ* в провинции направлено подкрепление, добавил он.По данным агентства, район, где произошел инцидент, регулярно становится мишенью боевиков из-за слабых мер по обеспечению безопасности на границе между провинциями Дияла и Салах-эд-Дин.По данным иракского правительства, боевики осуществили за минувший год более 250 нападений в Ираке, включая засады, нападения смертников, установку ложных КПП, похищения людей и ракетные обстрелы. Жертвами этих нападений стали 387 человек, еще более 500 получили ранения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/afganistan-1768319221.html

багдад (город)

дияла (мухафаза)

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в мире, багдад (город), дияла (мухафаза), россия