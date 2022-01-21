https://ria.ru/20220121/indeksatsiya-1768913849.html

Путин призвал проиндексировать военную пенсию так же, как и гражданскую

Путин призвал проиндексировать военную пенсию так же, как и гражданскую - РИА Новости, 21.01.2022

Путин призвал проиндексировать военную пенсию так же, как и гражданскую

Президент РФ Владимир Путин во время оперативного заседания с членами Совбеза РФ предложил применить к индексации военных пенсионеров такой же подход, как и в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:35

2022-01-21T14:35

2022-01-21T14:46

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время оперативного заседания с членами Совбеза РФ предложил применить к индексации военных пенсионеров такой же подход, как и в отношении гражданских пенсионеров, которым проиндексируют пенсию на 8,6%."Перед тем как мы начнём работу, хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения. Совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии, проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам. И она (эта тема) поднималась в ходе съезда партии "Единая Россия", также на недавней пресс-конференции моей. Речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом", - сказал Путин.Он напомнил, что ранее было принято решение с 1 января проиндексировать пенсии гражданских пенсионеров на 8,6 процента - выше инфляции за прошлый год. Что касается военных пенсионеров, в отношении них ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года на четыре процента."Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией", - подытожил Путин.

https://ria.ru/20220120/pensii-1768712782.html

https://ria.ru/20220107/pensiya-1766834549.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия