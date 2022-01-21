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В Подмосковье коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 75,8%
В Подмосковье коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 75,8% - РИА Новости, 21.01.2022
В Подмосковье коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 75,8%
Коллективный иммунитет в Московской области составил 75,8% по данным стопкоронавирус.рф на пятницу, 21 января. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:16
2022-01-21T16:16
2022-01-21T16:16
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коллективный иммунитет в Московской области составил 75,8% по данным стопкоронавирус.рф на пятницу, 21 января.Общее количество вакцинированных в Подмосковье составило более 4,7 миллиона человек, привившихся первым компонентом - более 4,9 миллиона. Коллективный иммунитет - 75,8%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.
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общество, вакцинация, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Подмосковье коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 75,8%
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье достиг 75,8%