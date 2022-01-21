https://ria.ru/20220121/immunitet-1768937277.html

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4% - РИА Новости, 21.01.2022

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4%

Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:02

2022-01-21T16:02

2022-01-21T16:02

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общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%", - говорится в сообщении.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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