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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4% - РИА Новости, 21.01.2022
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4%
Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:02
2022-01-21T16:02
2022-01-21T16:02
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,4%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю вырос с 63,7% до 64,4%