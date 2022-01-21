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Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко комментируя отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вынужденной посадке самолета компании... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:54
2022-01-21T14:05
минск
в мире
вильнюс
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
telegram (приложение)
ryanair
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко комментируя отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вынужденной посадке самолета компании Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, заявил, что лучшим вариантом для них будет "спустить все на тормозах"."Лучшее для них - спустить все на тормозах", - приводит в пятницу слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
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минск, в мире, вильнюс, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, telegram (приложение), ryanair, роман протасевич
13:54 21.01.2022 (обновлено: 14:05 21.01.2022)
 
Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

Лукашенко об отчете ИКАО: лучшим решением для них будет спустить все на тормоза

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко комментируя отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вынужденной посадке самолета компании Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, заявил, что лучшим вариантом для них будет "спустить все на тормозах".
"Лучшее для них - спустить все на тормозах", - приводит в пятницу слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
Пресс-конференция по ситуации с Ryanair в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 02:44
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО
 
МинскВ миреВильнюсБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоTelegram (приложение)RyanairРоман Протасевич
 
 
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