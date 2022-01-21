https://ria.ru/20220121/ikao-1768904543.html

Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 21.01.2022

Лукашенко отреагировал на отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко комментируя отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вынужденной посадке самолета компании... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:54

2022-01-21T13:54

2022-01-21T14:05

минск

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вильнюс

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александр лукашенко

telegram (приложение)

ryanair

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко комментируя отчет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вынужденной посадке самолета компании Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, заявил, что лучшим вариантом для них будет "спустить все на тормозах"."Лучшее для них - спустить все на тормозах", - приводит в пятницу слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.ИКАО 17 января сообщила, что разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair и запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий. В тот же день Совет ИКАО также рассмотрит обращение Белоруссии в отношении того, что это государство считает незаконными рестрикциями или санкциями, которые были введены другими государствами и ЕС.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

https://ria.ru/20220119/ryanair-1768475174.html

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минск, в мире, вильнюс, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, telegram (приложение), ryanair, роман протасевич