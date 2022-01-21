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В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки
В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки - РИА Новости, 21.01.2022
В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки
В Москве пресекли продажу потенциально опасных для здоровья детских игрушек после того, как ребёнок оказался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:24
2022-01-21T11:24
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве пресекли продажу потенциально опасных для здоровья детских игрушек после того, как ребёнок оказался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".В департаменте сообщили, что к ним обратилось Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести повторную проверку, так как при проверке Роспотребнадзора в магазине оказали сопротивление."При проведении 30 декабря 2021 года уполномоченными лицами Роспотребнадзора по Москве мероприятий в рамках административного расследования представителями торговой организации было оказано активное противодействие осмотру помещений и отбору проб, а запрашиваемые документы на игрушки не представлены. В целях недопущения повторения несчастных случаев департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы оперативно инициировано проведение повторной проверки магазина совместно представителями Роспотребнадзора и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве", - сообщили в департаменте.Как рассказали в пресс-службе, в ходе повторной проверки 19 января из оборота изъяли 20 игр "Фараоновы змеи", представляющих потенциальную опасность для детского здоровья."В настоящее время 2 игры из числа изъятых направлены на исследование. По результатам проведения мероприятий будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211204/igrushki-1762139722.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
11:24 21.01.2022
 
В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки

В Москве изъяли из продажи химические наборы для детей с дихроматом аммония

© РИА Новости / Алексей ДаничевЭмблема Роспотребнадзора
Эмблема Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Эмблема Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве пресекли продажу потенциально опасных для здоровья детских игрушек после того, как ребёнок оказался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая. При этом реализация химических игрушек, содержащих в своем составе дихромат аммония, является нарушением технического регламента Таможенного союза 008/2011 "О безопасности игрушек".
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В департаменте сообщили, что к ним обратилось Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести повторную проверку, так как при проверке Роспотребнадзора в магазине оказали сопротивление.
"При проведении 30 декабря 2021 года уполномоченными лицами Роспотребнадзора по Москве мероприятий в рамках административного расследования представителями торговой организации было оказано активное противодействие осмотру помещений и отбору проб, а запрашиваемые документы на игрушки не представлены. В целях недопущения повторения несчастных случаев департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы оперативно инициировано проведение повторной проверки магазина совместно представителями Роспотребнадзора и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве", - сообщили в департаменте.
Как рассказали в пресс-службе, в ходе повторной проверки 19 января из оборота изъяли 20 игр "Фараоновы змеи", представляющих потенциальную опасность для детского здоровья.
"В настоящее время 2 игры из числа изъятых направлены на исследование. По результатам проведения мероприятий будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства", - рассказали в пресс-службе.
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