https://ria.ru/20220121/gurmany-1768872595.html

Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма

Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма - РИА Новости, 21.01.2022

Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма

Эксперты узнали, в каких городах России больше всего любят отдыхать путешественники-гурманы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:16

2022-01-21T13:16

2022-01-21T13:16

туризм

отдых

еда

республика карелия

приморский край

мурманская область

краснодарский край

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах России больше всего любят отдыхать путешественники-гурманы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Национальная кухня Крыма лидирует в рейтинге самых популярных, следует из данных опроса. Попробовать жареную барабульку и караимские кибины приезжает 25 процентов туристов.Еще 23 процента гурманов объедаются шашлыками, домашним сыром и прочими вкусностями на Северном Кавказе, добавляют в пресс-службе.Также в топ самых гастрономически привлекательных регионов вошли Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Приморский край, Мурманская область, Калмыкия, Карелия и Алтайский край.

https://ria.ru/20220121/kurorty-1768692244.html

республика карелия

приморский край

мурманская область

краснодарский край

республика татарстан (татарстан)

республика крым

республика алтай

республика калмыкия

республика башкортостан

кавказ

россия

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