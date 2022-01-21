https://ria.ru/20220121/gurmany-1768872595.html
Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма
Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма - РИА Новости, 21.01.2022
Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма
Эксперты узнали, в каких городах России больше всего любят отдыхать путешественники-гурманы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:16
2022-01-21T13:16
2022-01-21T13:16
туризм
отдых
еда
республика карелия
приморский край
мурманская область
краснодарский край
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах России больше всего любят отдыхать путешественники-гурманы, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Национальная кухня Крыма лидирует в рейтинге самых популярных, следует из данных опроса. Попробовать жареную барабульку и караимские кибины приезжает 25 процентов туристов.Еще 23 процента гурманов объедаются шашлыками, домашним сыром и прочими вкусностями на Северном Кавказе, добавляют в пресс-службе.Также в топ самых гастрономически привлекательных регионов вошли Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Приморский край, Мурманская область, Калмыкия, Карелия и Алтайский край.
https://ria.ru/20220121/kurorty-1768692244.html
республика карелия
приморский край
мурманская область
краснодарский край
республика татарстан (татарстан)
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Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма
Эксперты рассказали, в каких городах России предпочитают отдыхать туристы-гурманы